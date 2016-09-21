Стокгольм, 21 сентября, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Военное командование Швеции призвало личный состав сохранять бдительность в связи с возросшей активностью зарубежных агентов в королевстве, сообщил шведский общественный телеканал STV. При этом, ведущие СМИ продолжают раскрывать подробности тех или иных инцидентов с участием «шпионов».

«Безумная Грета» 1650г. Давид Рэйкард III. (в 1612-1661)

«Каждую неделю я получаю доклады о более или менее серьезной шпионской активности», — рассказал глава северного военного округа Микаэль Фриселль в интервью STV.

Ссылаясь на анонимные непроверенные источники, телеканал сообщил также об инциденте, как якобы несколько русских в одном из баров угрозами пытались получить информацию от офицера НАТО. Это произошло то время, когда на севере, в Лулео, проходили учения альянса. Сообщается, что якобы неизвестные показали офицеру фотографию его семьи и потребовали раскрыть детали учений.

«Могу сказать вам, что во время воздушных учений Ace в Норрботтене я получил секретный доклад относительно одного человека, с которым установили контакт, но это все, что я могу сказать», — рассказал Фриселль.

На прошлой неделе руководство вооруженных сил заявило, что в августе на военных учениях на юге Швеции присутствовали, в том числе, зарубежные агенты, которые собирали информацию.

Ранее военные южного округа организовали специальную телефонную линию, позвонив по которой можно сообщить о подозрительном поведении людей и т.п.

«Каждый должен осознавать, что это то, как это есть, что это действительно происходит в Швеции, и мы должны начать воспринимать это всерьез», — предупредил Фриселль.

Ежедневная газета Svenska Dagbladet сообщила о подозрительных людях во время учений на острове Готланд. «Люди, прибывшие на машинах с иностранными номерами, подходили к солдатам и задавали различные вопросы относительно учений», — рассказал подполковник Ганс Хоканссон.

В руководстве самих вооруженных сил Швеции отмечают, что последние годы отмечается рост количества подобных инцидентов. Однако, это возможно, потому что бдительность шведских военных повысилась, добавляют в ведомстве.

Напомним, Швеция неоднократно заявляла, что одна из главных угроз безопасности королевства — рост разведдеятельности российских агентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Dagens Nyheter, ссылаясь на анонимные источники, заявило о якобы возросшей угрозе со стороны России. Согласно газете, шведские военные получили некие разведданые, после чего было принято решение о размещении контингента на острове Готланд в Балтийском море.

Премьер-министр страны Стефан Лёвен опроверг предположение о том, что милитаризация Готланда как-то связана с опасностью со стороны России. «Я говорил это ранее, и ничего не изменилось: прямой военной угрозы Швеции нет», — заявил журналистам шведский премьер во вторник, 20 сентября.