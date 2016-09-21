Москва, 21 сентября, 2016, 03:47 — ИА Регнум. Режим прекращения огня в Сирии за сутки 20 сентября нарушался 45 раз. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

hispantv.com Перемирие

В частности, в провинции Алеппо террористы из РСЗО самодельного производства, миномётов и стрелкового оружия обстреляли населеённый пункт Эль-Хадер и фермы в населённом пункте Шейх-аль-Кобтани, кварталы Рамуси, Аз-Загра, «1070», Хай-эль-Ансари, Эль-Халидия, Лерамон, торговый центр «Кастелло» и прилегающую к нему дорогу, цементный и газовый заводы, а также училище вооружения в городе Алеппо.

В провинции Дамаск обстрелам подверглись населённые пункты Хутейта-эль-Джараш, Хараста, Хауш-Харабу, Дума, Мардж-Султан, средняя школа в Джаубаре, фермы Бала-эль-Кадима и позиции правительственных войск в районе Арбила и Кабуна.

В провинции Хама были обстреляны населённые пункты Маан, Муббутан и Муревейд, в Латакии — крепость Тубал и район высоты с отметкой 409,5. В провинции Эль-Кунейтра по позициям правительственных войск в районе высоты с отметкой 1226 велся огонь из танка, по населённому пункту Эль-Баас — из ствольной артиллерии и миномётов.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в документе.

Читайте также: Россия и Белоруссия провели две гуманитарные операции в Алеппо