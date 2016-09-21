Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке возросло до 31 человека
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2016, 03:36 — ИА Регнум. В результате взрыва на Манхэттене в Нью-Йорке, по последним данным, получил ранения 31 человек, передаёт агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру.
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Место взрыва на Манхеттене
Уточняется также, что среди пострадавших есть один гражданин Великобритании.
Напомним, взрыва в центре Нью-Йорка произошёл в ночь на 18 сентября получили ранения 29 человек. Полицией также было обнаружено ещё одно несработавшее взрывное устройство.
Установлено, что бомбы были изготовлены вручную. По подозрению в причастности к взрыву был арестован 28-летний выходец из Афганистана, проживавший в Нью-Джерси, Ахмад Хан Рахами.
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