Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2016, 03:36 — ИА Регнум. В результате взрыва на Манхэттене в Нью-Йорке, по последним данным, получил ранения 31 человек, передаёт агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру.

youtube.com Место взрыва на Манхеттене

Уточняется также, что среди пострадавших есть один гражданин Великобритании.

Напомним, взрыва в центре Нью-Йорка произошёл в ночь на 18 сентября получили ранения 29 человек. Полицией также было обнаружено ещё одно несработавшее взрывное устройство.

Установлено, что бомбы были изготовлены вручную. По подозрению в причастности к взрыву был арестован 28-летний выходец из Афганистана, проживавший в Нью-Джерси, Ахмад Хан Рахами.

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