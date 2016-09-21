Вашингтон, 21 сентября, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Запуск ракеты Antares, оснащённой российским двигателем РД-181, с космодрома Валлопс в американском штате Вирджиния состоится не ранее 9 октября, сообщает NASA.

nasa.gov Запуск ракеты Antares

«Orbital ATK планирует осуществить запуск космического корабля Cygnus на ракете Antares не раньше 9−13 октября», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что ракета Antares должна вывести на орбиту беспилотный космический корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции. Первоначально старт был запланирован на июль этого года, но затем перенесён на август, а позднее — на сентябрь.

14 сентября в компании Orbital ATK сообщили, что намерены ещё повременить с запуском, чтобы «тщательно подготовиться и иметь уверенность, что двигатели РД-181 и все системы прошли полную проверку».

Предстоящий старт должен стать первым запуском модифицированной ракеты после аварии, произошедшей в октябре 2014 года. Тогда Antares, оснащённая двигателем AJ-26 американской компании Aerojet, взорвалась вместе с космическим кораблём на космодроме на острове Уоллопс.