Владивосток, 21 сентября, 2016, 03:32 — ИА Регнум. Государственная дума РФ VII созыва из парламента с партией абсолютного большинства превратилась в парламент с партией, обладающей «суперконституционным» большинством. Однако, в отличие от выборов 2007 года, этот эффект был достигнут вопреки планам политологов из Кремля. Такую позицию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

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«Правящая партия уже добивалась конституционного большинства на парламентских выборах 2007 года, что позволило ей, не достигая консенсуса с другими партиями, провести изменения в Конституцию РФ и увеличить сроки полномочий президента до 6 лет и депутатов Госдумы до пяти. В этот раз конституционное большинство «ЕР», в отличие от выборов 2007 года, было достигнуто не благодаря слаженной работе коллег-политологов из Кремля, а вопреки их планам. Это подтверждает тот факт, что в Москве и Питере, «Единая Россия» не получила такой поддержки, как в других регионах страны», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что правящая партия одержала победу в 203 избирательных округах из 208, где она зарегистрировала своих кандидатов. На некоторых территориях «ЕР» сознательно своих кандидатов не выставляла: это Амурская область, Хабаровский край, Якутия. В республике победу одержали два действующих депутата Госдумы от ЛДПР с большими рейтингами узнаваемости и поддержки среди населения. В Амурском избирательном округе — Иван Абрамов, в Комсомольском — Сергей Фургал. У последнего победителя, «справедливоросса» Федота Тумусова, была договорённость с «ЕР» о неучастии в выборах главы Якутии двумя годами ранее.

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«Результаты голосования по выборам в Госдуму в субъектах ДФО по спискам, указывают на два момента. Во-первых, это сохранение значительного оппозиционного потенциала во всех субъектах региона, кроме Чукотки и Якутии. Практически везде результаты ЛДПР и КПРФ — более 15%, а в Хабаровском крае у ЛДПР даже около 25%. Второй момент связан с тем, что средний результат «Единой России» по Дальнему Востоку ниже на 10%, чем партия набрала в целом по России. В данном случае это говорит не только о том, что ведущие оппозиционные силы провели на Востоке стране в целом продуктивную кампанию, но и на то, что политтехнологи Кремля смогли воздействовать на позиции «ЕР» на Дальнем Востоке, чтобы хоть как-нибудь занизить результат партии», — уверен Юрий Коломейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки почти 100% бюллетеней «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов, КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,15%, «Справедливая Россия» — 6,22%, «Коммунисты России» — 2,3%, «Яблоко» — 2%, «Российская партия пенсионеров» — 1,73%, «Родина» — 1,5%, «Партия Роста» — 1,3%. Другие партии не набрали на выборах по федеральному списку и одного 1% голосов избирателей.