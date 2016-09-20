Москва, 21 сентября, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии совместно с посольством Белоруссии 20 сентября проведены проведены две гуманитарные акции в сирийском городе Алеппо. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

function.mil.ru Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики

«В Университетский госпиталь, больницу Рази и клинику сердечно-сосудистой хирургии доставлены медикаменты, а в детский дом №1 в районе Дзира — товары для детей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, всего передано 23 тонны гуманитарных грузов, в том числе 12,5 тонны продовольствия, 4,3 тонны вещевого имущества, 6,2 тонны медицинского имущества и медикаментов.

Сообщается также, что для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооружённых формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Кроме этого, в лагерь для временно перемещённых лиц Жибрин в провинции Алеппо российской стороной было доставлено более двух тонн гуманитарных грузов — сахар, мука, рис, консервы и чай.

По информации российского Центра по примирению, 20 сентября подписаны соглашения о примирении с представителями ещё двух населённых пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 642.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.

На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.