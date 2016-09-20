Бразилиа, 21 сентября, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Соответствующий запрос прокуратуры удовлетворил федеральный судья Сержиу Моро, передаёт агентство Reuters.

thierry ehrmann Луис Инасиу Лула да Силва

По мнению прокуратуры, Лула да Силва руководил коррупционной схемой в государственной нефтяной компании Petrobas, общие потери в результате которой составили 42 млрд бразильских реалов ($12,6 млрд).

Сам экс-президент, согласно данным следствия, получил взяток на общую сумму 3,4 млн реалов ($1 млн) завуалированных взяток.

Лула да Силва отвергает все обвинения в его адрес, считая, что правоохранительными органами не представлено достаточных доказательств его вины.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в рамках крупномасштабной полицейской операции под названием «Автомойка» в Petrobras были выявлены схемы отмывания денег, продаж нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам, с помощью чего осуществлялся подкуп высших должностных лиц. Всего по делу проходят более полусотни фигурантов, подавляющее большинство из которых являлись членами правящей коалиции.

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