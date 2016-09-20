Сакраменто, США, 21 сентября, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Американский самолёт-разведчик U-2 времён холодной войны потерпел крушение 20 сентября в Северной Калифорнии, сообщается в официальном микроблоге ВВС США в Twitter.

http://foto-transporta.ru U2 Американский самолёт-разведчик

Инцидент произошёл в округе Саттер, в 72 км к северу от города Сакраменто, во время выполнения тренировочного полёта.

Первоначально сообщалось, что перед крушением самолёта оба пилота успел катапультироватся и благополучно приземлились. Однако, по уточнённым данным, один из пилотов погиб.

Обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время выясняются.