Белград, 21 сентября, 2016, 01:22 — ИА Регнум.

«Сербия находится в сложной экономической ситуации. Многие экономисты и политологи думают, что сейчас Сербия может изменить интеграционный вектор на евразийское направление, где есть рынки и возможно равноправное сотрудничество», — заявил 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM сербский политолог, культуролог, доктор социологических наук, профессор, научный сотрудник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич.

ИА REGNUM Политолог Зоран Милошевич

«Экономические отношения Сербии и России улучшились», — констатировал сербский учёный.

Милошевич указал на качественный и количественный рост товарооборота между Сербией и Россией. Сближению способствовало применение Западом антироссийских санкций, в которых официальный Белград не участвует и, следовательно, на сербских экспортёров не распространяется российское «продовольственное эмбарго».

«После деиндустриализации Сербия сосредоточилась на сельском хозяйстве, — отметил Милошевич. — Страна может позволить отправлять на экспорт сельхозпродукции на $1 млрд, преимущественно в Россию. Сербская пшеница продаётся в Македонию, Боснию и Герцеговину. На региональном рынке доля сербского продовольствия значительна».

Пережившие деиндустриализацию предприятия были приватизированы. Лучшие из них достались новым западным собственникам, лишь в нефтепереработке доминирует российский капитал, что нервирует правительства Запада и их агентов в Сербии.

«В экономике Запад никогда не проявлял себя как филантроп, — сказал профессор. — Он шантажирует малые государства, даёт субвенции своим компаниям для захвата рынков с последующим повышением цен».

По словам Милошевича, правительство Сербии вынуждено соглашаться на условия иностранных компаний, сворачивая социальные гарантии. При этом ужесточается эксплуатация сербов — инвесторы задают тон нового стандарта трудовых отношений.

«Западные и южнокорейские компании создали для сербов тяжёлые условия. В угоду им уничтожены профсоюзы, поэтому о забастовках в Сербии уже не слышно. Жёсткий режим эксплуатации характеризуют памперсы, которые работники вынуждены одевать для того, чтобы их не штрафовали и не увольняли за отлучки в туалет», — сообщил профессор.

«FIAT ежегодно получает от правительства Сербии 1 млрд евро только для того, чтобы работать в Сербии», — добавил он. Учёный также обратил внимание, что в Сербии субсидии в шесть раз ниже, чем в ЕС, поэтому о конкуренции на равных говорить не приходится. Кроме того, Сербия не взимает таможенные пошлины на товары из ЕС.

Милошевич обратил внимание на европейское лидерство Сербии и Боснии и Герцеговины по показателям безработицы, оттоку молодёжи и лиц трудоспособного возраста на зарубежные заработки. «Это демографическая и трудовая трагедия», — считает сербский учёный.