Москва, 21 сентября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Росии Сергей Лавров провёл встречу с представителями 12 государств южной части Тихого океана на полях 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передаёт телеканал RT.

eGuide Travel Вануату

В ходе встречи подписано соглашение об отмене виз между Россией и Вануату, а также план консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017−2018 годы. Кроме этого, Россия и Науру заключили меморандум по рыболовству.

Напомним, переговоры между Москвой и Порт-Вилой о взаимной отмене виз были начаты в 2015 году. Соглашение предусматривает, что граждане одной страны, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность или проходить обучение, смогут находиться на территории другой страны без виз сроком до 90 дней.

Республика Вануату — государство в юго-западной части Тихого океана. Ежегодно страну с населением около 250 тысяч человек посещает порядка 200 тысяч туристов — главным образом, граждане Австралии и Новой Зеландии.