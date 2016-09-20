Калуга, 21 сентября, 2016, 00:36 — ИА Регнум.



gmik.ru Научные Чтения памяти К.Э. Циолковского в Калуге.

Боле 270 докладов планируется сделать в рамках, открывшихся сегодня, 20 сентября, в Калуге 51 Научных Чтений памяти К.Э. Циолковского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов, на Чтения памяти К.Э. Циолковского собрались российские и зарубежные ученые, специалисты ракетно-космической отрасли, научных центров, представители образовательных учреждений, которые обсуждают научное наследие великого русского космиста.

Участники и гости Чтений возложили цветы к могиле К.Э. Циолковского в Калуге.

В рамках пленарного заседания, с околоземной орбиты, участников форума приветствовали космонавты Международной космической станции. Затем состоялся симпозиум по теме «Развитие космонавтики в эпоху глобального кризиса». В его работе принял участие почетный гость Чтений ученый и конструктор, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Напомним, Научные Чтения памяти К.Э. Циолковского в Калуге проводятся с 1964 года. В настоящее время, несмотря на расширение знаний современников о вселенной, труды К.Э. Циолковского не теряют свой актуальности и с каждым годом вызывают все больший интерес.