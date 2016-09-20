Москва, 21 сентября, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Автомобиль Mercedes-Benz врезался в столб на Кутузовском проспекте в Москве, водитель иномарки получил травмы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управлении ГИБДД.

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Авария произошла поздно вечером 20 сентября. Как передаёт Life со ссылкой на очевидцев, автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с мачтой уличного освещения.

Сообщается, что удар был такой силы, что у иномарки отлетели колёса. Автомобилей на встречной полосе в тот момент не было.

На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.

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