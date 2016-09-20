Москва, 21 сентября, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространила видеоролик с пленником, который представляется сотрудником ФСБ и обращается к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает портал SITE Intel Group, занимающийся отслеживанием активности террористов в сети.

yn.am Человек в каручниках

На видеокадрах, мужчина, называющий себя «внештатным агентом 2-го оперативного отдела ФСБ России по городу Москве в звании капитана», обращается «к президенту Владимиру Путину и народу России» с просьбой предпринять всё возможное для его освобождения. Мужчина представляется как Евгений Викторович Петренко и сообщает, что последним местом его прописки был город Царицын Московской области.

Официальных комментариев от российской стороны в связи с появлением данного видеоролика к настоящему времени не поступало.