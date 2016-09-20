Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама сегодня, 20 сентября, последний раз выступил на Генеральной Ассамблее ООН в качестве главы США.

twitter.com/barackobama Барак Обама — президент США

На свое выступление Обама сильно опоздал, и сперва вместо него пришлось выступать президенту Чада. В ООН отметили, что это первый случай, когда хозяин Белого дома нарушает временной регламент.

Когда Обама, наконец, добрался до трибуны Генассамблеи ООН, он долго и пространно говорил о вызовах, которые, по его мнению, существуют перед мировым сообществом.

В своей речи Обама не обошел стороной Россию. Он обвинил российское руководство в том, что оно якобы пытается за счёт силы завоевать ведущее место на международной арене, а затем посоветовал Москве не вмешиваться в дела соседей.

«Эпоха империй осталась в прошлом, но Россия пытается восстановить былое величие с помощью силы. Вмешательство России в дела своих соседей может быть популярно внутри страны, может поддерживать огонь национализма, но со временем это лишь ослабит её границы и снизит уровень безопасности», — сказал уходящий американский президент.