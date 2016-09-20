Воронеж, 20 сентября, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Следственный управление СК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба СК РФ.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что в одном из управлений полиции Воронежа был обнаружен труп мужчины 1968 года рождения с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 11, части 4 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»), и по статье 286 («Превышение должностных полномочий»).

Уже допрошены полицейские, которые находились в это время на дежурстве. Следствие считает, что смерть мужчины носит криминальный характер. Назначена судебно — медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.