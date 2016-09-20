Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2016, 23:32 — ИА Регнум. В Калифорнии (США) разбился американский самолет-разведчик U-2, известный, как Dragon Lady. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба ВВС США.

arabsgate.com Американский самолет-разведчик U-2

Сообщается, что самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. Начато расследование обстоятельств крушения.

Стоит отметить, что U-2 довольно старый самолет. Он был представлен ещё в 1955 году, как самолет для ведения разведки на сверхбольших высотах, что на тот момент делало его неуязвимым для советских ПВО. В 1956 году U-2 совершил первый разведывательный полет над территорией СССР.

К 1960-му году СССР разработал новые ракетные системы ПВО. 1 мая того года самолет-разведчик U-2 был сбит над Свердловском. Это был последний полет U-2 над советской территорией.