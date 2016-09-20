Ташкент, 20 сентября, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности президента Узбекистана, премьер-министр Шавкат Мирзиеев подписал распоряжение о поощрении призеров Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает узбекское телевидение.

Логотип Параолимпийских Игр 2016 в Рио-де-Жанейро

Согласно документу, паралимпийцы получат одинаковые денежные вознаграждения за медали с призерами Олимпиады в Рио.

Ранее президент Узбекистана Ислам Каримов пообещал выплатить спортсменам $200 тыс. за золотую медаль, $100 тыс. за «серебро» и $75 тыс. за бронзовую награду.

Узбекская сборная завоевала на Паралимпийских играх восемь золотых, шесть серебряных и семнадцать бронзовых медалей.

Таким образом, правительство Узбекистана выплатит спортсменам в общей сложности 3,475 миллиона долларов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, национальная сборная Узбекистана завершила выступление в XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро с 31 медалью.

Паралимпийская сборная Узбекистана в составе 32 спортсменов выступила в Бразилии в пяти видах спорта — легкая атлетика, плавание, дзюдо, стрельба и тяжелая атлетика. Паралимпийцы Узбекистана заняли 15-е место в общем медальном зачете по количеству медалей, при этом, среди стран Центральной Азии узбекистанская сборная заняла первое место, а среди СНГ стран — второе после Украины.