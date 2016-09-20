Ташкент, 20 сентября, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана утвердило программу развития Ташкентской области, согласно которой в 2016—2018 в регион будет инвестировано около миллиарда долларов.

Павел Беньков. У священного мазара. 1929

Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности президента страны, премьер-министр Шавкат Мирзиёев в ходе посещения города Ангрен.

«Правительство Узбекистана утвердило программу развития Ташкентской области с объемом инвестиций в размере одного миллиарда долларов», — сказал Мирзиёев во время встречи с активом города.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ходе поездки в Ангрен Мирзиёев посетил ряд предприятий, осмотрел новый энергоблок на Ангренской ТЭС, ознакомился с деятельностью дошкольного образовательного учреждения и посетил Ангренский дехканский рынок.

Врио главы государства также ознакомился с работами по добыче и поставкам угля из крупнейшего в республике разреза «Ангренский» и осуществляемыми здесь мерами по техническому перевооружению.