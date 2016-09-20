Вашингтон, 20 сентября, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Голливудский актер Брэд Питт крайне разочарован тем, что его супруга Анджелина Джоли подала на развод. Об этом он заявил в интервью журналу People, опубликованном сегодня, 20 сентября.

Цитата из к/ф Бесславные ублюдки. реж Квентин ТаранРот.2009 . США, Германия Бред Пит печален

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Джоли подала документы в суд на развод с Питтом. В качестве причины развода она указала непримиримые разногласия с мужем. Джоли просит суд оставить шестерых детей с ней, но при этом Питт сможет их навещать. Также у них останется совместное опекунство над детьми.

Питт заявил, что крайне опечален разводом. Он подчеркнул, что сейчас главное — это благополучие их с Джоли детей. Он попросил прессу не беспокоить детей в «столь трудное время».