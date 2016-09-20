Бад-Штаффельштайн, Германия, 20 сентября, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер поддерживает своего секретаря Андреаса Шойера, несмотря на растущую критику против него, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Зеехофер выступил с соответствующим заявлением по окончанию заседания фракции ХСС в Банце (Верхняя Франкония). При этом баварский премьер-министр отметил необходимость проведения дискуссии между Шойером и его критиками.

Шойер вызвал сильное возмущение из-за своих резких замечаний в адрес лиц, ищущих убежища в Германии, в том числе у представителей церкви. Он сказал: «Самое худшее — это играющий в футбол, прислуживающий во время богослужения сенегалец, который в течение трёх лет находится здесь. Потому что такого ты никогда не депортируешь».