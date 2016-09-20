Калининград, 20 сентября, 2016, 22:56 — ИА Регнум. В Калининградской области начались учения морской авиации Балтфлота, в которых принимают участие более 20 экипажей самолётов и вертолётов различных модификации. Среди техники — фронтовые бомбардировщики Су-27, Су-24, ударные и военно-транспортные вертолёты Ми-24 и Ми-8, а также корабельные вертолёты Ка-27 и военно-транспортные самолёты Ан-26, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота.

Штаб Балтфлота «Сушки» в небе над Балтикой

Лётчики разыграют порядка 15 тактических эпизодов по отработке задач по:

— огневому обеспечению сухопутных подразделений;

— уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника;

— ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению субмарин условного противника.

— высадке тактического воздушного десанта в тыл условного противника:

— принуждению условного воздушного судна-нарушителя к посадке.

Манёвры российской морской авиации не остались незамеченными в сопредельных странах. Минобороны Литвы отчитались, что истребители НАТО четыре раза поднялись в воздух для опознания и сопровождения в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российских самолётов.

Польские медиа напугали своих читателей «странной аномалией» на радарах на границе с Калининградской областью.

«Мы должны признать, что-то, что мы увидели на вчерашнем отражении радаров, вызвало наше большое удивление, — сообщает портал Meteomodel.pl. — Помехи метеорологических радаров являются частым и известным явлением. Однако такой аномалии ни один из нас не помнит. Удивление вызывает, прежде всего, его форма — многократных восьмёрок».