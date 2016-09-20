Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Генеральную Ассамблею ООН принять меры против «террористической сети» скрывающегося в США мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Я призываю с этой трибуны всех наших друзей срочно принять необходимые меры против гюленистской террористической организации для их собственной безопасности и будущего своих народов», — заявил Эрдоган.

Официальная Анкара обвиняет Гюлена в организации неудавшегося госпереворота в Турции 15−16 июля.

Призывая к немедленному политическому урегулированию кризиса в Сирии, Эрдоган отметил: «Вмешательство Турции в северную Сирию в начале сентября привело к установлению мира, баланса и стабильности в регионе, охваченном безнадёжностью».

Турецкий лидер также обвинил Европейский союз в том, что он не выполняет свои обещания по членству Турции в блоке.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тысячи человек получили ранения.

Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и в государственных структур. Сокращения коснулись судей, военнослужащих и чиновников. Властями Турции также было закрыто более 130 СМИ.

В попытке государственного переворота Эрдоган обвинил сторонников проживающего в штате Пенсильвания (США) оппозиционного исламского проповедника и лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена.