Москва, 20 сентября, 2016, 22:30 — ИА Регнум. В Совфеде подвергли критике выступление президента США Барака Обамы на Генассамблее ООН и посоветовали будущему главе государства не мешать строить процветающую Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября. «Будущему американскому президенту хочу дать совет: не мешайте нам жить, не мешайте строить сильную и процветающую Россию», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Советский плакат «Мы хотим строить, а не разрушать!»

«От выступления Барака Обамы на сессии Генассамблеи ООН создается впечатление, что история США началась с его президентства. Как будто Ирак, Ливия, я уже не говорю о более давних проявлениях воинствующей гегемонии США, никакого отношения к этой истории не имеют. Да и сегодняшними действиями в Сирии США никак не напоминают мудреца, к советам которого, как вести себя на международной арене, стоит прислушаться», — отмечает сенатор.

Обама, как и практически любой другой американский президент до него, не желает понять, что у России есть свои интересы, говорит парламентарий. «То, что он, передергивая, называет вмешательством в дела соседних стран, есть на самом деле отстаивание Россией своих интересов. И воссоединение с Крымом находится именно в этом ряду. Потомки не простили бы нам, если бы в этот исторический момент мы не протянули руку народу Крыма», — заявил Клинцевич.

По словам Обамы, если Россия «продолжит вмешиваться в дела своих соседей, пусть это и будет пользоваться одобрением ее населения, и поддерживать некоторое время националистическое воодушевление… в течение более длительного срока от этого пострадает ее престиж, а границы станут менее безопасными». По мнению президента США, Россия пытается восстановить «утерянную славу» силой.