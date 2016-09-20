Париж, 20 сентября, 2016, 21:52 — ИА Регнум. После четырёхнедельной подготовки рабочие приступили к строительству 4-метровой стены в северной Франции, чтобы помешать мигрантам проникать на корабли, пересекающие пролив Ла-Манш, передаёт Daily Mail.

В эстетических целях стена будет покрыта растениями

Стена длинной в 1 км — крупнейший барьер, установленный против тысяч мигрантов, живущих в самодельном лагере около портового города Кале.

Беженцы и мигранты, скрываясь в кузове грузовиков, поездах и паромах, пытаются через туннель под проливом или по морю перебраться в Великобританию. Вдоль портовой зоны уже установлены заборы. Британия финансирует строительство стены, которая в эстетических целях будет покрыта растениями.

К тому времени, когда стена будет достроена, власти Франции планируют завершить демонтаж импровизированного лагеря «Джунгли».