Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает «отвратительным, зверским и, видимо, преднамеренным нападение» на гуманитарный конвой Сирийского Арабского Красного Креста, назвав организаторов «трусами», передаёт Daily Mail.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Пан Ги Мун

На открытии заседания Генеральной Ассамблеи ООН на министерском уровне он сказал, что «как раз когда мы думаем, что уже не может быть хуже, уровень безнравственности опускается ещё ниже».

Пан Ги Мун отметил, что ООН вынуждена приостановить поставку гумпомощи «из-за этого грубого нарушения». Генсек обвинил сирийское правительство в большинстве случаев смерти и в сбрасывании «баррельных бомб», также «систематической пытке тысяч заключённых».

ООН критикует правительства, присутствовавшие на заседании Генасамблеи, не называя их имён, за игнорирование, финансирование и поддержку осуществления «зверств» против гражданских лиц в Сирии.