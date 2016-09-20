Владикавказ, 20 сентября, 2016, 21:23 — ИА Регнум. По итогам прошедших выборов в Госдуму России в Северной Осетии были признаны недействительными 3850 бланков для голосования. Испорченные бюллетени были обнаружены при подсчете голосов, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Урна с бюллетенями

По информации Центризбиркома Северной Осетии, бюллетени содержали ошибки, которые не позволили признать их действительными и учесть при подсчете официальных итогов голосования.

«На выборы в основном ходят люди старшего поколения и, как правило, они хорошо знают, как нужно голосовать. Не могу утверждать, что все бюллетени были испорчены из-за того, что люди сделали на них какие-то лишние пометки. Ведь графы «против всех» нет больше в избирательном законодательстве. Вот многие, таким образом, проявили свое протестное голосование. В Госдуму проходят одни и те же партии, которые порядком уже надоели избирателям. Жизнь простых людей не улучается», — считает эксперт по экономическим вопросам Владимир Калоев.

Напомним, что по итогам выборов в федеральный парламент в Северной Осетии «Единая Россия» получила 67,09%, КПРФ — 22%, «Патриоты России» — 4%, «Справедливая Россия» — 1,18%, ЛДПР — 1,36%. Остальные партии набрали менее одного процента.

За депутатские мандаты в Госдуму России в республике боролись представители 14 политический партий. Явка избирателей в республике составила 85,73%.