В Северной Осетии менее 1% избирательных бланков были испорчены
Владикавказ, 20 сентября, 2016, 21:23 — ИА Регнум. По итогам прошедших выборов в Госдуму России в Северной Осетии были признаны недействительными 3850 бланков для голосования. Испорченные бюллетени были обнаружены при подсчете голосов, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.
По информации Центризбиркома Северной Осетии, бюллетени содержали ошибки, которые не позволили признать их действительными и учесть при подсчете официальных итогов голосования.
«На выборы в основном ходят люди старшего поколения и, как правило, они хорошо знают, как нужно голосовать. Не могу утверждать, что все бюллетени были испорчены из-за того, что люди сделали на них какие-то лишние пометки. Ведь графы «против всех» нет больше в избирательном законодательстве. Вот многие, таким образом, проявили свое протестное голосование. В Госдуму проходят одни и те же партии, которые порядком уже надоели избирателям. Жизнь простых людей не улучается», — считает эксперт по экономическим вопросам Владимир Калоев.
Напомним, что по итогам выборов в федеральный парламент в Северной Осетии «Единая Россия» получила 67,09%, КПРФ — 22%, «Патриоты России» — 4%, «Справедливая Россия» — 1,18%, ЛДПР — 1,36%. Остальные партии набрали менее одного процента.
За депутатские мандаты в Госдуму России в республике боролись представители 14 политический партий. Явка избирателей в республике составила 85,73%.