Ставрополь, 20 сентября, 2016, 21:21 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты

«Единая Россия» определилась с представителями Ставропольского края в Госдуме РФ. Их будет шесть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

По результатам голосования по единому федеральному округу Ставрополье оказалось в числе региональных групп партии — лидеров по количеству получаемых мандатов. Региональная группа №25, в которую вошли Астраханская область, республика Калмыкия, Ростовская область, Ставропольский край, получила восемь мандатов.

Таким образом, по единому округу в Госдуму РФ от региона прошли действующиы депутат Госдумы, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева и сопредседатель ставропольского регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Лавриненко.

Ранее ИА сообщало, что в федеральный парламент по итогам голосования на четырех одномандатных избирательных округах Ставрополья прошли действующий федеральный депутат Ольга Казакова и экс-региональные законодатели — Михаил Кузьмин, Александр Ищенко, и Елена Бондаренко.

Напомним, по итогам голосования по выборам депутатов в Госдуму РФ по единому федеральному округу в Ставропольском крае партия «Единая Россия» лидировала, собрав 54,26% голосов избирателей. Ближайшие соперники ЛДПР набрали 15,52%. Чуть с отставанием в тройку вошли КПРФ — 13,19% голосов.

Четвертая парламентская партия «Справедливая Россия» в этот раз смогла по итогам голосования набрать только 4,34%, снизив свои позиции почти в три раза.

«Коммунисты России» финишировали с 2,67% голосов избирателей Ставрополья. Чуть более процента набрали «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Родина» (1,72% и 1,29%). «Партия Роста» взяла 1,02%, «Яблоко» 0,99%. Еще меньше набрали «Зеленые», ПАРНАС, «Патриоты России», «Гражданская платформа» и «Гражданская сила».

В единый день голосования 18 сентября пришло на участки 42,05% избирателей Ставропольского края (в прошлую кампанию явка составляла 50,85%) .

Напомним также, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае выбирали депутатов Госдумы РФ, краевых законодателей и местные представительные органы в 90 муниципалитетах.