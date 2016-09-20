Москва, 20 сентября, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Есть все основания ожидать ослабления рубля к концу 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили 20 сентября аналитики.

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Так, руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский заявил, что к концу года произойдет несколько событий, которые могут серьезно повлиять на баланс интересов инвесторов. Прежде всего, это решение по процентной ставке Федрезерва США. Он подчеркнул, что повышение ставки негативно отразится на развивающихся рынках, ударит и по курсу рубля.

Далее рынок нефти. По словам Козловского, неопределенность по достижению баланса спроса и предложения нервирует участников рынка, все это негативно отражается на котировках черного золота.

Третьим негативным фактором для рубля он назвал слухи о возможных валютных интервенциях со стороны Банка России с целью ослабления рубля. «Все эти факторы не способствуют уверенности в сохранении текущих курсов по рублевым парам. Доллар/рубль укрепится до 67 рублей. С евро чуть сложнее — экономические проблемы еврозоны не позволят говорить об аналогичном росте пары евро/рубль. Максимум, на что способна пара евро/рубль, на наш взгляд — это рост еще на 1−1,5 руб. В целом мягкая денежно-кредитная политика Европейского Центрального Банка не позволяет рассчитывать на рост евро до конца года», — пояснил Козловский.

Аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко обратила внимание, что на протяжении нескольких лет наблюдается традиционный спрос на валюту, особенно в преддверии новогодних праздников, а в последние два года и вовсе заметный рост доллара США и евро в период осенних месяцев. В ноябре—декабре прошлого года доллар вырос на 15%, а за два месяца до Нового года в 2014 году американская валюта подорожала на 30%, напомнила аналитик.

«На лицо некая тенденция, дающая нам возможность ожидать очередного витка валютных курсов, — подчеркнула она. — Однако кроме статистики прошлых лет, действительно существует угроза снижения курса российского рубля в ближайшие месяцы».

Среди факторов риска Игнатенко назвала два важных аспекта — это политика ФРС США, американского регулятора, и будущая динамика нефтяных цен.

«Оба этих фактора имеют колоссальное влияние на российскую валюту. Ведь если Федрезерв поднимет ставку, то это будет означать, что время дешевых денег останется в прошлом. Правда, вероятность данного события неоднозначна. Игроки практически не ожидают повышения на ближайшем заседании, 21 числа, хотя от сюрпризов никто не застрахован. Президентские выборы в США также нельзя сбрасывать со счетов как важный фактор риска. Практически все эксперты едины во мнении, что в ноябре регулятор не будет ничего предпринимать. Значит, остается декабрь», — пояснила аналитик.

Что же касается рынка нефти, то здесь, по её словам, ближайшим значимым событием будет неофициальная встреча в Алжире: «На мой взгляд, инвесторы не торопятся придерживаться позитивного сценария, так как предыдущий провал в переговорах еще не забыт. По нефти среднесрочно я сохраняю «медвежий» взгляд, считая, что исключать сценария падения нефти марки Brent в район 35−37$ за баррель нельзя. Также я не верю в успех соглашений и даже в то, что заморозка добычи на текущих уровнях способна решить проблему переизбытка предложения».

«И главное, по данным Банка России, по графику погашения внешнего долга РФ в октябре компании и банки должны выплатить по своим зарубежным обязательствам $4,3 млрд, в ноябре — $7,3 млрд, а в декабре — $15,7 млрд основного долга без учета процентов. Это меньшие суммы по сравнению с прошлым годом, но в этот период долги давят на рубль. Выплаты по внешним долгам могут также негативно сказаться на курсе рубля. Так что если собрать все факторы воедино, есть масса оснований ожидать подъема курса доллара до конца года как минимум к уровню 71−72 рублей, а то и в район 74−75 рублей, а курса евро в диапазон 79−81 рублей соответственно», — резюмировала Игнатенко.

Региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас также полагает, что национальная валюта к концу года ослабнет, и ее курс может упасть вплоть до 70 рублей за доллар.

«Центральный банк России снизил ключевую процентную ставку с 10,5% до 10% на прошлой неделе — это второе снижение за последние три месяца. В сочетании с низкими ценами на нефть и санкциями, которые ограничивают приток капитала из-за рубежа, изменение ставки будет иметь крайне негативное влияние на курс рубля. Инфляция растет, в прошлом году она составила 15,6%: импортные и продовольственные товары дорожают в цене, реальные доходы населения упали на 9,5%. В целом, у ЦБ была дилемма: либо бороться с инфляцией, либо стимулировать экономику за счет снижения ставок, выбор был сделан в пользу второго варианта», — отметил Салас.

Он подчеркнул, что основные факторы, которые сдерживали рост рубля последние месяцы, уже исчерпали себя: прошедший налоговый период и сезон выплаты дивидендов, спрос со стороны иностранных инвесторов на сделки carry-trade. Уменьшение ставки снизит привлекательность российской валюты.

«В ближайшее время рубль вернется к прямой зависимости от цены на нефть, которая также переживает не лучшие времена. Несмотря на большое число слухов со стороны стран-экспортеров, какие-то существенные договоренности о снижении объема добычи пока не достигнуты. Несмотря на осторожные заявления некоторых аналитиков о снижении уровня корреляции между рублем и «черным золотом», любая новость из нефтяной сферы будет сильно влиять по котировкам российской валюты», — подытожил аналитик.