Махачкала, 20 сентября, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Из более 3,234 млн бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями в Дагестане, более 14,8 тысяч (или почти 0,46%) признаны недействительными по итогам выборов, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в республиканском избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По одномандатным округам, где избирали депутатов Госдумы РФ больше всего таких бюллетеней зафиксировано в Южном округе — 4046, далее идет Центральный округ — 2056 и Северный округ — 1640. Своеобразный рекорд по этому показателю установила Хасавюртовская районная комиссия, где были «испорчены» 1863 из 62,4 тысяч бюллетеней, То есть около 3%.

На выборах в Народное собрание Дагестана недействительными признаны 7127 из более 1,606 млн бюллетеней — около 0,44%. Здесь в тройку лидеров по этому показателю вошли Хасавюртовская районная и городская комиссии — 763 и 668 бюллетеней, а также Левашинская районная, где таких бюллетеней насчитали 385 штук.

Как сообщалось ранее, выборы в парламент республики, Госдуму РФ и представительные органы муниципалитетов прошли в Дагестане в Единый день голосования 18 сентября. Согласно итоговым результатам, с большим отрывом победила партия «Единая Россия» и ее кандидаты. На выборах в НС РД единороссы набрали около 90% голосов, а кандидаты партии в трех одномандатных округах Умахан Умаханов, Абдулмажид Маграмов и Абдулгамид Эмиргамзаев значительно опередили своих конкурентов, набрав суммарно 744 тысячи голосов.