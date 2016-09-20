Ставрополь, 20 сентября, 2016, 20:13 — ИА Регнум.



George Hodan Олимпиада

В Ставропольском крае на базе училища олимпийского резерва построят два крупных спортивных объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Договоренность об этом достигнута в Москве на встрече министра спорта РФ Виталия Мутко и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

На базе олимпийского училища построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Он включит в себя универсальный игровой зал площадью более 1 тысячи квадратных метров с трибунами на полтысячи зрителей, ряд других залов для спортивных занятий. На базе комплекса можно будет проводить на высоком уровне соревнования по баскетболу, гандболу, волейболу, мини-футболу и иным видам спорта.

Кроме того, на территории училища должен появиться легкоатлетический манеж для подготовки спортсменов к олимпиадам. Манеж будет содержать дорожки для спринтерского и барьерного бега, сектора для прыжков в длину, толкания ядра, метания молота и диска.

Новый спортивный комплекс и манеж можно будет использовать как площадку для подготовки олимпийцев, для занятий адаптивной физкультурой, так и в качестве площадки для проведения серьезных спортивных мероприятий.

Новые объекты должны начать работу уже с 2019 года. На реализацию проектов требуется порядка 350 млн рублей. Регион подготовил всю необходимую проектную документацию, однако для оперативного строительства объектов необходима господдержка.

Глава Минспорта одобрил включение спортивных объектов в федеральную целевую программу развития физкультуры и спорта. Это позволит региону строить комплекс и манеж на условии софинансирования из федерального бюджета.

В рамках этой же программы в Ставропольском крае будут строиться три комплекса игровых видов спорта — в Минеральных Водах, Ессентуках и Кисловодске. Они должны быть достроены до конца 2020 года.

Напомним, в Ставропольском крае на территории городов Кавминвод ведется строительство пяти тренировочных баз к Чемпионату мира по футболу 2018 года.