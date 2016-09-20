Москва, 20 сентября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Объем введенного за 8 месяцев жилья в Москве составил 1,544 млн квадратных метров. Это на 31,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

«На территории г. Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 1544,5 тысяч квадратных метров, что составило 68,8% к январю-августу 2015 года», — говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики по городу Москве (Мосгорстата).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-августе 2016 года составил 420,9 млрд рублей, что на 6% выше (в сопоставимых ценах) по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Из объектов социальной инфраструктуры введены в эксплуатацию: дошкольные образовательные организации на 2560 мест, общеобразовательные организации на 3500 ученических мест, амбулаторно-поликлинические организации на 360 посещений в смену, добавляется в отчете.

Ранее, 19 сентября Росстат сообщил о снижении объемов введенного в России жилья на 5,8% за период с января по август 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Объемы введенного в Москве жилья продолжают снижаться по отношению к показателям прошлого года. Так, по итогам первого полугодия ввод в эксплуатацию жилых площадей снизился на 27,3%, составив 1,334 млн «квадратов» жилья. Тогда столицу по этому параметру опередила не только Московская область, где был зафиксирован рост, но и Краснодарский край.

Как отмечала в июле генеральный директор «Метриум групп» Мария Литинецкая, во второй половине 2014 года и первой половине 2015 года из-за кризиса на московский рынок вышло мало проектов, в связи с этим ввод жилья по итогам текущего и первой половины следующего годов, согласно прогнозам, снизится 25−30%. При этом, по ее мнению, гибкая ценовая политика и интерес застройщиков к реновации промзон способны стимулировать спрос и снова увеличить объемы построенного жилья.

По информации главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, разрешений на жилищное строительство выдается все больше. В I квартале этого года их было выдано на 30% больше (3,75 млн кв. м), чем за тот же период прошлого. В то же время жилья в стадии строительства по итогам полугодия все меньше: если в середине 2014 года было 32 млн квадратных метров, то сейчас — только 24 млн квадратных метров жилой площади.

По словам директора департамента маркетинга и продаж ГК «Лидер Групп» московского региона Дмитрия Пантелеймонова, основная причина снижения динамики возведения домов — сокращение количества продаж у девелоперов, связанное с уменьшением потока средств от дольщиков и истощением собственной финансовой подушки. Вместе с тем, отметил он текущее замедление темпов строительства временно и не критично.