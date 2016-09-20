Уфа, 20 сентября, 2016, 19:42 — ИА Регнум. В Башкирии главным отличием выборов 2016 года от кампаний предыдущих годов опрошенные ИА REGNUM эксперты называют «демонстративное дистанцирование республиканской власти от поддержки «единороссов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Еще одной особенностью, по мнению экспертов, стало отсутствие большого числа громких скандалов и невысокая вероятность серьезных конфликтов между партиями по итогам голосования.

В Башкирии на парламентских выборах 18 сентября 5%-й барьер преодолели все четыре парламентские партии. Как сообщили в Башцентризбиркоме, победу одержала политическая партия «Единая Россия», за неё проголосовали 58,73% избирателей, принявших участие в голосовании.

В 2011 году за ЕР проголосовало 70,5%. На втором месте КПРФ — 18,45% (15,6% в 2011 году), на третьем ЛДПР — 11,29%(5,2%) и «Справедливая Россия» — 6,88% (5,5%).

«Как мы видим, в Башкирии на этих выборах ЕР несколько ухудшила свои результаты, и в то же время укрепились позиции других парламентских партий, — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt. — Наиболее скромный прогресс у «Справедливой России», уступившей третье место ЛДПР, сделавшей самый ощутимый рывок».

«Коммунисты России» набрали 1,84%, остальные политические партии — каждая менее одного процента голосов. Заметно ослабли позиции партии «Яблоко», имевшей в 2011 году 1,2%. В пяти из шести одномандатных округах победили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», в одном — лидер партии «Гражданская Платформа».

Доцент кафедры БГПУ им. Акмулы Евгений Соболев считает, что прошедшие выборы показали «стремление парламентской четверки закрепить за собой статут главных политических партий страны» и не повлекут межпартийных конфликтов.

«Отдельные скандалы, сопровождавшие эту кампанию, скорее подтверждают, чем опровергают эту мысль, — полагает эксперт. — Парламентские партии объективно оценивают свои силы и, в принципе, готовы занимать соответствующие ниши в парламентской системе страны, поэтому мы вряд ли увидим какие-то серьезные конфликты между ними по итогам голосования».

В качестве важной особенности этой кампании политолог Дмитрий Казанцев назвал общие усилия партий по улучшению самой процедуры выборов.

«Для партий стало очевидным, что без повышения качества избирательного процесса, восстановления доверия населения к выборам невозможно развивать политическую систему страны, — отметил политолог. — Поэтому в текущей кампании мы увидели, что общая заинтересованность политических партий в лучшем качестве выборов фактически заместила (но не вытеснила полностью) частные политические цели».

Представители политических партий не имеют единого мнения о наличии на выборах большого количества нарушений.

Так, один из представителей регионального отделения политической партии «Яблоко» заявил «о многочисленных нарушениях на выборах в Государственную Думу», в то время как другой представитель этой же партии отметил, что по его мнению «в целом кампания проходит в рамках закона».

О законности выборов и отсутствии видимых нарушений выразили свое мнение члены КПРФ, ЛДПР и политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».

«Скандалов на выборах было не так много, хотя они имели место быть, — утверждает политолог Дмитрий Михайличенко. — Характерной мне видится попытка некоторых, как они позиционируют себя аполитичных сил, портить бюллетени. При отсутствии графы «против всех» — этот шаг олицетворяет собой протестное голосование».

По последним данным, количество испорченных бюллетеней варьируется от 0,5% до 1,5% в зависимости от округа.

«За одномандатников портили больше — от 1% до 2%, — сообщил собеседник ИА REGNUM. — На прошлых выборах 2011 года было испорчено около 1% бюллетеней, разница невелика».

Общие цифры: в одномандатных округах испорчено 27 тыс. 629 бюллетеней (около 1,3%), по спискам 18 тыс. 928 (0,89%) от числа проголосовавших 2 млн 124 тыс. 993 избирателей.