Прага, 20 сентября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Партия российского президента Владимира Путина выиграла очередные выборы. Партия власти «Единая Россия», которая является группой поддержки своего соучредителя Путина, одержала впечатляющую победу на российских парламентских выборах в воскресенье, пишет газета Parlamentní listy (PL).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На выборах в нижнюю палату российского парламента — Государственную Думу «единороссы» получили более 54% голосов. По закону это дает им не только абсолютное большинство мест в Госдуме, но и конституционное большинство. Другим крупнейшим победителем этих выборов стал бессменный лидер российских либерал-демократов — политический клоун Владимир Жириновский, чья партия ЛДПР набрала 13,5% голосов, став второй крупнейшей фракцией в Госдуме, сообщает издание.

Как отмечает PL, заклятые «друзья» Путина и «Единой России» из числа российской оппозиции и их сторонников на Западе поспешили обвинить власти в массовых нарушениях и манипуляциях в ходе выборов, а также о фальсификации их результатов. «Хотя прямых доказательств явных манипуляций непосредственно с бюллетенями для голосования немного, российские оппозиционеры и зарубежные комментаторы считают, что в России нет справедливой конкуренции между политическими партиями».

Но ведь в победе на выборах решающую роль играют финансовые возможности кандидатов. Поэтому неудивительно, что хотя по закону все партии в России в период предвыборной борьбы имеют равный доступ к СМИ, в том числе бесплатное эфирное время на радио и центральных телеканалах, у оппозиции при этом на порядок меньше денег, чтобы оплачивать дорогие услуги политконсультантов и свою рекламу, пишет издание.

«Хотя Россия, безусловно, не является образцом демократии, но когда мы смотрим на избирательную кампанию, например в США, то видим, что победа на президентских выборах или выборах в Конгресс обходится минимум в 2 миллиарда долларов, и это никого не смущает. И разве Америка при этом не является витриной истинной демократии», — задается вопросом PL.