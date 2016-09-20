Симферополь, 20 сентября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от мандата депутата Государственной думы РФ седьмого созыва. Об этом он сам написал на своей странице в facebook 20 сентября.

kremlin.ru Сергей Аксенов

«Говорю открыто: я не планирую быть депутатом Госдумы и от своего мандата отказываюсь. Безусловно, с точки зрения прохождения списочного состава решать будет генеральный совет партии, и в первых числах октября все списки окончательно утвердят. В то же время, в отношении руководителей исполнительной власти все решения принимает Президент, и других задач, кроме как решать крымские вопросы до 2019 года, он мне не ставил», — написал Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что выборы депутатов Госдумы в Крыму прошли успешно, и назвал их «самыми чистыми» выборами в Крыму за последние 25 лет.

Добавим, что на выборах депутатов Госдумы, состоявшихся в РФ 18 сентября, в трех одномандатных округах на территории Крыма победили кандидаты от «Единой России». По спискам «ЕР» также набрала больше всего голосов избирателей, на втором месте оказалась ЛДПР, замыкает тройку КПРФ.