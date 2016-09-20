Берлин, 20 сентября, 2016, 19:24 — ИА Регнум.



George Hodan Олимпиада

В России создается новая секретная супер-служба. Министерство государственной безопасности возвращается к прежней силе КГБ. Новое ведомство будет держать политических оппонентов президента Владимира Путина «под колпаком», пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Фактически под вывеской Министерства государственной безопасности возрождается советская секретная служба под печально известной аббревиатурой КГБ, обозначавшей Комитет государственной безопасности. Новое министерство будет создано еще до президентских выборов в 2018 году за счет слияния Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны, ответственной за охрану президента и правительства. Кроме того, полномочия Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) будут разделены между Министерствами обороны и внутренних дел, уточняет издание.

«Основным бенефициаром от создания нового мегаведомства и концентрации им полномочий, безусловно, станет ФСБ, которая является преемникцей КГБ и предшественницей МГБ, особенно принимая во внимание тяжелое экономическое положение России. Из-за кризиса распределяемых доходов в России стало меньше, и новая структура в теории должна не только повысить «эффективность управления» спецслужбами, но и помочь им лучше бороться с коррупцией в своих рядах. Но уже очевидно, что близкие друзья Путина, такие, как братья Ротенберги, которые извлекают выгоду из многомиллиардных государственных заказов, останутся вне контроля создаваемого ведомства. В отличие от тех диссидентов и оппозиционеров, которые выступают против произвола власть предержащих, осуждают материальное неравенство в стране или же отвергают официальную версию истории Великой отечественной войны», предполагает FAZ.

Cилы МГБ в будущем станут не только охранять высших должностных лиц государства, но и проводить карательные спецоперации против реальных и мнимых врагов государства и «предателей», а также контролировать все процессы, если это представляется целесообразным. Принцип «все из одного источника» едва ли может в действительности изменить уже широко распространенную практику, но это важный символический шаг на пути к еще более открытым политическим репрессиям. Потому что, МГБ очень сильно связано с наследием своего предшественника КГБ. Символической в этом смысле является усиливающаяся дискредитация тех, кто напоминает о жертвах сталинских «чисток», подчеркивает газета.