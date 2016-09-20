Вильнюс, 20 сентября, 2016, 19:18 — ИА Регнум.



Советский плакат «Табак — яд. Брось курить!»

Сейм Литвы сегодня, 20 сентября, не одобрил запрет на курение на балконах многоквартирных домов и связанные с этим поправки к закону о контроле над табаком, табачными изделиями и связанными с ними изделиями, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За эти изменения проголосовали 37 парламентариев, против были 22, 25 членов Сейма воздержались.

На данный момент в законе утверждено, что в Литве курить запрещено: во всех учебных, социальных заведениях, где детям предоставляются услуги по социальному надзору и (или) социальной опеке, в медучреждениях и на территориях этих учреждений; в общих жилых помещениях, помещениях общего пользования, где некурящие люди могут быть вынуждены дышать табачным дымом; во всем общественном транспорте, за исключением поездов дальнего следования, где должны быть предусмотрены отдельные вагоны для некурящих и курящих, а также самолетов, где предусмотрены отдельные места для некурящих и курящих; в ресторанах, кафе, барах, других заведениях общепита, клубах, на дискотеках, в интернет-кафе (интернет-клубах и так далее), казино, салонах игровых автоматов и бинго, других заведениях для проведения досуга, в помещениях, где проходят спортивные соревнования и другие мероприятия, в других помещениях, где обслуживают людей, за исключением специальных сигарных клубов; в салонах транспортных средств, если в них находятся лица младше 18 лет и беременные женщины; на рабочих местах, находящихся в закрытых помещениях. В предприятиях, учреждениях и организациях могут быть оборудованы специальные помещения (места) для курения.