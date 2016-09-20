Ижевск, 20 сентября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. «Одной из ключевых задач на сегодняшний день является создание единого информационно-разведывательного пространства Вооруженных Сил, оно должно основываться на современных защищенных технологиях и охватывать все звенья управления: от тактического до генерального штаба», — считает президент РФ Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом он заявил, открывая заседание Военно-промышленной комиссии, которое проходит в Ижевске на площадке концерна"Калашников».

kremlin.ru Президента знакомят с новыми образцами оружия

По его словам, в рамках госпрограммы вооружения на 2011−2020 годы ряд шагов по созданию данной системы уже сделан, сформировано информационное обеспечение высокоточного оружия большой дальности, начато серийное производство и поставка в войска современных комплексов вооружения, военной и специальной техники, которые будут применяться в едином информационном разведывательном пространстве.

На двух стратегических направлениях проведена опытная увязка систем автоматизированного управления разведки и связи, информационного и иного обеспечения высокоточного оружия всех видов базирования. Прошла проверка информационного обеспечения перспективных средств поражения большой дальности. Нужно активнее продолжать эту работу, строго выдерживать сроки по разработке, испытаниям и производству всех запланированных комплексов.

«Особо подчеркну: организации ОПК и генеральные конструкторы должны в полной мере выполнять требования госзаказчиков по перспективным образцам вооружений военной техники, основанные на боевом опыте войск, — отметил Путин. — Следующий вопрос повестки — это четкая и своевременная реализация гособоронзаказа. Напомню, что по итогам 2015 года его задания были выполнены на 97% — это результат хороший, и он стал возможен благодаря тому, что мы навели порядок в сфере финансирования, сумели устранить препятствия, приводившие к затягиванию и даже подчас срыву поставленных задач».

«Однако ряд проблемных вопросов остаётся нерешённым. Мы обсуждали их на совещании в мае этого года в Сочи и в Минобороны, а также на Едином дне приёмки вооружений и военной техники. И сегодня хотел бы от вас услышать предложения по решению этих вопросов, — добавил президент. — И наконец, отмечу также, что для успешной реализации гособоронзаказа, проектирования перспективных образцов вооружений и в целом для инновационного развития ОПК ключевой значение имеют фундаментальные научные исследования в интересах обороны страны».

Как сообщает ИА «Удмуртия», что в рамках работы комиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин доложил президенту, что в соответствии с его указом в июле 2016 года коллегия военно-промышленной комиссии приступила к осуществлению второго этапа реформы обороны. На данным момент уже сформирован перечень приоритетных технологических направлений.

По словам вице-премьера, сейчас необходимо сконцентрироваться на «крупных темах», без развития которых невозможно прийти к новому технологическому укладу и разработать принципиально новые образцы вооружения и военной техники.

В частности, Ргозин имеет ввиду такие направления работы, как технологии материаловедения, электронные технологии, технологии радиоэлектроники, технологии двигателестроения, технологии оптоэлектроники и фотоники, технологии высокоскоростных вычислений, технологии, делающиеся на специальных материалах для ядерного оружейного комплекса, технологии высокоскоростной аэро-гидросредной техники, технологии кибербезопасности, технологии ракетостроения и информационно-телекоммуникационные технологии.

По словам вице-премьера, так удастся сформировать систему промышленно-производственных организаций, которые будут способны сгенерировать принципиально новые знания и технологии, а также инициировать создание новых научных школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентбяря президент РФ находится с рабочим визитм в Ижевке, где на площадке концерна «Калашников"проходит заседание Военно-промышленной комиссии под председательством главы государства.

Перед началом работы комиссии Путин осмотрел новые цеха предприятия, сравнив их с музеями современного искусства.

Также президент посетил выставку военной и гражданской продукции, выпускаемой предприятиями концерна «Калашников». На выставке президенту были продемонстрированы автоматы АК-12 и АК-15, новые модели снайперских винтовок, ручной пулемет РПК-16, гражданское, охотничье и спортивное стрелковое оружие, боевые роботизированные системы, беспилотные летательные аппараты и моноге другое, сообщает Udm-info.

Кроме того, в ходе визита в Ижевск президенту был представлен макет памятника всемирно известному конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову. Планируется, что сам памятник будет установлен в Москве в Оружейном сквере на пересечении улиц Садовой-Каретной и Краснопролетарской. Макет памятника и предполагаемое место его установки получили одобрение президента.