Кишинёв, 20 сентября, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 20 сентября задержали 15 судей и трех судебных исполнителей. Как сообщили на пресс-конференции в Кишиневе глава прокуратуры Виорел Морарь, задержания произведены по результатам серии обысков в домах данных лиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

По его словам, судьи и судебные исполнители подозреваются в коррупции, а подробности по данному делу будут представлены в ближайшие дни.

Молдавское издание NewsMaker сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в Наццентре по борьбе с коррупцией что задержания связаны с делом о выводе через один из молдавских банков десятков миллиардов долларов из России.

Схема вывода денег, по информации молдавских правоохранителей, работала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании из различных юрисдикций, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Речь идет об отмывании через Молдавию не менее $18,5 млрд.

Стоит отметить, что контроль над Moldinconbank связывают с именем молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который недавно был экстрадирован в Молдавию с Украины и находится под арестом по обвинению в банковских махинациях и отмывании денег. Одним из эпизодов дела являетяс предполагаемое участие Платона в выводе российских миллиардов через Moldinconbank.