Чебоксары, 20 сентября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В столице Чувашии определились с началом отопительного сезона, опираясь не на регламент, а идя навстречу обращениям горожан и учитывая всплеск заболеваемости ОРВИ, понижение температуры и прогнозируемые дожди. Пуск тепла в Чебоксарах рекомендовано начать с 22 сентября в случае принятия такого решения собственниками жилых и нежилых помещений. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, сообщили ИА REGNUM, подписано постановление о начале отопительного сезона.

ИА REGNUM В Чебоксарах ожидаются дожди

Согласно утвержденным регламентам, пуск тепла в многоквартирные дома должен быть осуществлен при условии сохранения среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти дней. «Несмотря на то, что указанные условия будут достигнуты к 1 октября 2016 года, Алексей Ладыков рекомендовал руководителям организаций и учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных кооперативов и других организаций осуществить прием тепла на отопительные нужды с 22 сентября 2016 в случае принятия такого решения собственниками жилых и нежилых помещений», — говорят в мэрии.

По данным администрации города на 19 сентября, в Чебоксарах по инженерной инфраструктуре подготовлено 69 котельных из 70 (98%), в том числе проведен капремонт семи котлов из восьми. В полной готовности к пуску тепла находятся все 35 центральных тепловых пунктов, подготовлено 401,14 км тепловых сетей из 402,78 (99%), в том числе заменено 3,6 км ветхих теплосетей из 4,62 (78%). Формируется нормативный запас угля в объеме 1060 т из 1684 т (63% от плана), полностью сформирован нормативный запас мазута для котельных ООО «Коммунальные технологии», ТЭЦ-2 и производственной котельной Чапаевского завода. Отремонтировано 69 трансформаторных подстанций из 104 (66%), заменено 48,35 км воздушных линий электропередач из 52,6 км (92%), 2,47 км кабельных линий из 2,8 (90% от плана).

Что касается жилого фонда, то оформлено 1878 паспортов готовности к отопительному сезону (99% от плана). В оставшихся восьми домах идет ремонт систем отопления и горячего водоснабжения. Общая готовность социальной сферы к пуску тепла составляет 99%.