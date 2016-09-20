Москва, 20 сентября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В Москве каждый третий проголосовавший гражданин не получил своего представительства в Государственной думе. Об этом заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной в ходе круглого стола, который прошел 20 сентября в пресс-центре ИА REGNUM.

Он продолжил тему, озвученную другим экспертом клуба «Регион», директором Института избирательных технологий Евгением Сучковым про необходимость думать о будущем, о перспективных векторах развития политической системы в России. Для этого необходимо определить тренды, характерные государству и каждому отдельному региону.

«В 2011 году 25% активных избирателей не получили своего представительства в Госдуме. В этом году этот показатель уже равен 30%», — прокомментировал результаты выборов в Москве, которые уже становятся неким трендом, Юрий Загребной, отметив, что это означает то, что каждый третий проголосовавший гражданин не получил своего представительства в законодательном органе.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в пресс-центре ИА REGNUM прошло шестое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.