Берлин, 20 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер приветствует самокритичный тон канцлера Германии Ангелы Меркель, но не наблюдает изменений в курсе её правительства, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Harald Bischoff Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

Кое-что в политике Меркель достойно внимания и обнадёживает, но это не поворот, отметил премьер-министр Баварии на заседании фракции ХСС в Банце (Верхняя Франкония).

Меркель должна совершить поворот не в риторике, а в политике, считает Зеехофер.

Ранее, после провальных результатов христианских демократов на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании и Берлина Меркель под давлением ХСС признала ошибки своей миграционной политики.

На прошедших 18 сентября выборах в Палату депутатов Берлина ХДС набрала 17,6% голосов. В 2011 году партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель получила 21,3%. Таким образом, правящая коалиция ХДС-СДПГ потеряла большинство в столичном парламенте.

Напомним, 4 сентября в федеральной земле Германии — Мекленбург-Передняя Померания прошли выборы в местный парламент (ландтаг). Первое место с 30,6% заняла Социал-демократическая партия Германии. По сравнению с 2011 годом социал-демократы потеряли 5%. Правые из «Альтернативы для Германии» сместили партию Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — со второго места. У АдГ — 20,8% (+20,8%), у ХДС — 19% (-4%). Первую пятёрку с 13,2% (5,2%) и 4,8% (-3,9%) соответственно замыкают «Левые» и «Зелёные». Потерянные очки СДПГ, ХДС, «Левых» и «Зеленых» позволили правой АдГ впервые войти в шверинский ландтаг.