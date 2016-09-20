Москва, 20 сентября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Низкая явка не обязательно свидетельствует об оппозиционных настроениях среди тех, кто воздержался от реализации своего избирательного права. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на шестом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Очень часто говорят, что низкая явка — это голосование (против). С этим я не согласен. Среди тех, кто не пришел голосовать, есть представители обеих групп — и те, кто против, и те, кто за», — заявил Журавлев.

«Обе думают примерно одинаково: одни говорят, что мы не придем, всё равно проиграем, другие — мы не придем, всё равно победим», — пояснил политолог.

В связи с этим не следует на основании низкой явки сразу делать вывод о снижении поддержки, предостерег политолог: «Это не значит, что она есть или, что её нет. Просто, чтобы сделать какой-либо вывод информации явно (в данном случае) недостаточно».

По большому счету явка обусловлена не очень большим уровнем интриги, а также слабой информированностью избирателей, считает Журавлев.

Он затронул вопрос и возможного роста оппозиционности депутатов-одномандатников в связи с обострением противоречий между региональными элитами и центром.

«Согласен, что депутаты-одномандатники будут очень зависеть от региональной элиты, которая очень узкая и спаянная и способна влиять. Но вот вопрос — будет ли она влиять против центра при условии, что у нас налоги распределяются (по принципу) «55−30−15»? Скорее влияние будет прямо противоположным», — считает гендиректор Института региональных проблем.

«Дайте нам денег — и мы на это повлияем», — описал принцип политолог.

«Главная задача одномандатника — быть ходатаем перед Москвой за свои проблемы, за свои вопросы. Поэтому я не согласен, что региональные элиты бы стали противниками Москвы. Это такая степень качества, до которой проблемы российской политической системы явно не идут, и тренда к этому я не вижу», — подчеркнул Журавлев.

20 сентября 2016 года в пресс-центре ИА REGNUM прошло шестое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные». В ходе мероприятия участники обсудили новую политическую конфигурацию, сложившуюся по итогам думских выборов, а также реализацию в ходе избирательной кампании запросов граждан на новые лица и новую повестку дня.