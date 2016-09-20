Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы незарегистрированной «Партии Прогресса» на нарушение конституционных прав и свобод. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 20 сентября, определении КС, вынесенном еще 19 июля 2016 года.

srf.ru КС РФ

Ранее Министерство юстиции РФ признало документ о государственной регистрации «Партии Прогресса» утратившим силу и исключило ее из Единого государственного реестра юридических лиц. Основанием для этого послужило непредставление в установленные сроки документов о регистрации региональных отделений партии в более чем половине субъектов Федерации.

Решениями судов общей юрисдикции в удовлетворении требований заявителя о признании указанного решения Минюста незаконным было отказано, после чего сторонники Алексея Навального обратились в КС.

В своей жалобе в Конституционный Суд «Партия Прогресса» оспаривала конституционность положений статьи 15 Федерального закона № 95-ФЗ «О политических партиях». Единомышленников Навального не устроил в частности пункт 4, согласно которому государственная регистрация региональных отделений политической партии осуществляется после государственной регистрации партии на федеральном уровне, при этом не менее чем в половине субъектов РФ государственная регистрация региональных отделений партии должна быть осуществлена не позднее чем через 6 месяцев со дня государственной регистрации партии в целом.

Кроме того, оппозиционеры поставили под сомнение конституционность пункта 6 указанной статьи, регулирующего порядок представления партией копии документов о госрегистрации ее региональных отделений. За нарушение этого порядка партия и ее региональные отделения исключаются из единого государственного реестра юридических лиц. «Партия Прогресса» также оспорила в КС пункт 7 той же статьи закона, касающийся сроков регистрации партии и ее региональных отделений и возможности их продления в случае судебных тяжб.

«Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению», — говорится в определении суда.

КС РФ подчеркнул, что «Партия Прогресса» — как на момент проведения судебных разбирательств, связанных с проверкой законности отказов в регистрации региональных отделений партии, так и по их окончании — не отвечала установленным законом требованиям в отношении необходимого числа зарегистрированных региональных отделений. Поэтому требуемый партией учет времени судебных разбирательств об оспаривании отказа регистрации региональных филиалов «не привел бы к иному результату» при вынесении решения Минюста об аннулировании регистрации партии.

Исходя из этого, КС решил отказать в принятии к рассмотрению жалобы «Партии Прогресса», «поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

«Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит», — говорится в документе, который подписал председатель КС РФ Валерий Зорькин.