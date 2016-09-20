Калуга, 20 сентября, 2016, 17:54 — ИА Регнум.



Resizia Выборы

В единый день голосования 18 сентября, в Калужской области, по данным облизбиркома, приняли участие 341 тысяча 340 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По двум округам: Калужскому избирательному округу №99 и Обнинскому избирательному округу №100 было зафиксировано 1,83% недействительных бюллетеней.

Кроме того, по итогам выборов и в Калуге, и в Обнинске констатирован наиболее высокий процент недействительных бюллетеней в регионе, из числа выданных избирателям, что по мнению некоторых общественных наблюдателей на выборах следует считать вариантом так называемого «протестного» голосования.

К примеру, по Калужскому избирательному округу №99 из 162 495 выданных избирательных бюллетеней недействительными оказались — 3222 или 1,98%

Больше всего недействительных бюллетеней было вброшено в избирательные урны в Калуге: на участках Московского района — 612 бюллетеней или 1,85% и 600 или 1,84% бюллетеней на избирательных участках в Октябрьском районе.

По Обнинскому избирательному округу №100 было выдано 180 609 бюллетеней. Из них — 3051 бюллетеней или 1,68% признаны недействительными. В этом избирательном округе больше всего недействительных бюллетеней оказалось в Ленинском районе Калуги. Здесь из 42 794 выданных бюллетеней — 762 или 1,78% оказались недействительными. В городе Обнинск из 31 670 выданных избирателям бюллетеней — 410 или 1,29% были испорчены.

Явка избирателей калужского региона составила 43,08% от общего числа граждан, включенных в списки избирателей, что на 11% меньше, чем на думских выборах 2011 года, когда в области проголосовало более 57% от общего количества избирателей. В Калуге явка избирателей в среднем составила около 35%, в Обнинске — 36%. Это наиболее низкий результат по явке избирателей в Калужской области.