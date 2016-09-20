Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» займет 36 из 50-ти мест в петербургском парламенте по результатам выборов 18 сентября. Из 36-ти мандатов как минимум 14 могут отойти действующим депутатам, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Заксобрание Санкт-Петербурга

По одномандатным округам на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга победили Сергей Соловьев, Анатолий Дроздов, Елена Рахова, Александр Кущак, Игорь Высоцкий, Андрей Горшечников, Андрей Васильев, Сергей Никешин, Алексей Макаров, Любовь Егорова и Елена Киселева. Бывший «эсер» Андрей Анохин, который практически с самого начала созыва голосовал синхронно с «Единой Россией» и примкнул к ней окончательно в ходе этой избирательной кампании, сумел в округе опередить своего бывшего однопартийца Марину Шишкину.

Кроме того, единороссы получают еще 12 мандатов в ЗакСе, заработав более 40% голосов петербуржцев по партийным спискам. Спикер предыдущего созыва, секретарь регионального отделения «ЕР» Вячеслав Макаров победил в своем одномандатном округе на Петроградской стороне, при этом он же и возглавил список. В Заксобрание он, очевидно, пойдет по округу, отдав свой списочный мандат нижестоящим партийцам. По спискам проходное место получает также действующий депутат, актриса Анастасия Мельникова, под вопросом прохождение Вадима Ларионова.

В одномандатных округах единственную победу среди оппозиционеров одержал представитель «Справедливой России», врач-онколог Александр Егоров, который сумел одолеть заместителя главы Жилищной инспекции Егора Тратникова. Последнему наблюдатели прочили победу как «ресурсному» кандидату, тем более, что он баллотировался в округе №5, который фактически был закреплен за вице-спикером ЗакСа, единороссом Сергеем Анденко, но тот в последний момент неожиданно не принес свои документы на регистрацию и от выборов отказался, как и близкая ему Татьяна Захаренкова, проигравшая праймериз «ЕР» после скандала с уголовным делом, заведенным на ее помощниц.

Кроме округа №5, лишь в округе №15 продолжалась напряженная борьба до утра в день подсчета голосов, тогда как в остальных двадцати трех округах единороссы стали уверенным лидерами уже после поступления результатов от первых УИКов. В округе №15 баллотировались депутаты ЗакСа Юрий Гатчин от КПРФ, Алексей Палин от «СР», лидер «Родины» Андрей Петров и соратница Оксаны Дмитриевой, депутат Госдумы Наталья Петухова. Но здесь также победил единоросс, пенсионер Борис Ивченко, который прославился судебным процессом с телеканалом «Дождь» после скандального опроса телеканала о блокаде Ленинграда.

Среди действующих депутатов ЗакСа в парламенте могут оказаться лидер фракции «эсеров» Алексей Ковалев, «яблочник» Борис Вишневский, коммунистка Ирина Иванова, член ЛДПР Максим Яковлев, а также представители «Партии роста» Максим Резник и Сергей Трохманенко.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании предыдущего созыва Владимир Дмитриев лишился мандата, проиграв выборы в округе №24, где единороссы выставили не самого известного кандидата, замглавы муниципалитета Пушкина Юрия Бочкова, но место в Мариинском дворце получит именно последний. Также наблюдатели говорили о возможной победе в округе влиятельного «эсера» и профессионального парламентария Анатолия Кривенченко, но тот не смог одолеть главу Зеленогорска Александра Ходосока.

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Таким образом, среди новичков в ЗакСе Петербурга, помимо уже упомянутых, окажутся следующие одномандатники от «Единой России»: глава Центрального района Мария Щербакова, сотрудники аппарата парламента Михаил Погорелов и Денис Четырбок, руководитель партисполкома Калининского района Галина Назарова, глава муниципалитета Петергофа Михаил Барышников, муниципальный депутат МО «Звездное» Павел Зеленков.

Муниципальный депутат от «ЕР» Константин Чебыкин победил в округе, который предполагался как проходной для депутата ЗакСа Максима Резника от «Партии роста», пока того не сняли из-за брака в подписных листах.

По спискам проходные места от «Единой России» в городской парламент получают также бывший советник губернатора Дмитрий Тугов, заведующая детским садом в курируемом спикером Макаровым Петроградском районе Юлия Мартемьянова, экс-глава Приморского района Андрей Кутепов, глава исполкома «ЕР» в Петербурге Александр Тетердинко, глава Петроградского района Юрий Гладунов, руководитель Красносельского района Евгений Никольский, глава муниципалитета «Пискаревка» Вера Сергеева, депутат муниципалитета Сестрорецка Александр Ваймер, еще один сотрудник ЗакСа Владимир Носов, депутат Госдумы Ирина Соколова.

По спискам «Партии роста» проходит ее коллега Оксана Дмитриева, которая проиграла выборы в Госдуму по одномандатному округу во Фрунзенском районе главе фонда «Северная столица», единороссу Михаилу Романову, хотя она пытается заставить ТИК пересчитать голоса.

По спискам КПРФ проходные места у секретаря регионального отделения Ольги Ходуновой и председателя совета директоров стройкомпании «Лидер групп» Александра Рассудова.

В списках ЛДПР проходное место досталось также главе регионального отделения Олегу Капитанову. Вероятно, мандат от ЛДПР сможет получить и сын единоросса и депутата Любови Егоровой, 21-летний Виктор Сысоев.

Михаил Амосов, возглавляющий петербургское отделение «Яблока», также проходит по спискам, как и депутат Госдумы от «СР» Олег Нилов, который проиграл думские выборы в одономандатном округе президенту Санкт-Петербургской ТПП, единороссу Владимиру Катеневу.