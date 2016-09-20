Бужумбура, 20 сентября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Независимые следователи ООН составили список подозреваемых в Бурунди, против которых необходимо возбудить уголовное дело из-за возможных преступлений против человечности, передаёт Reuters.

usaraf.army.mil Бурундийские солдаты

С апреля 2015 года, когда президент Бурунди Пьер Нкурунзиза объявил о намерении пойти на третий срок, в стране периодически вспыхивают акты насилия.

Эксперты говорят, что пока невозможно установить полностью масштабы преступлений, но у них есть свидетельства изнасилований, убийств, потерь, массовых арестов и пыток. По их словам, жертвами насилий в стране Центральной Африки могли быть несколько тысяч человек.