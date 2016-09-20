Ярославль, 20 сентября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Бюджет Ярославской области сократит расходы на адресную инвестиционную программу и другие программы, чтобы выплатить заработную плату работникам бюджетной сферы и выполнить социальные обязательства. Вопрос о корректировке бюджета был рассмотрен 20 сентября на первом заседании комитета областной Думы по бюджету.

ИА REGNUM недостроенная школа в Туношне

В проекте бюджета 2016 года средства на зарплату и социальные выплаты были заложены не в полном объеме из-за нехватки доходных источников. Осенью пришла необходимость свести концы с концами.

«На сегодня сложилась такая ситуация, что по ряду направлений нет достаточных ассигнований для того, чтобы обеспечить стабильное социально-экономическое положение в Ярославской области до конца текущего года. В первую очередь, это заработная плата и социальные выплаты. Предлагается увеличить расходы на выплату заработной платы на 1,042 миллиарда рублей. В том числе, 837 миллионов по департаменту образования и 99 миллионов по департаменту здравоохранения. Также предлагается увеличить ассигнования на социальную поддержку населения практически на 511 миллионов рублей», — сказал и.о. директора департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

Расходы будут увеличены за счет роста дефицита бюджета на 858 миллионов рублей, а также сокращения ряда программ. 645 млн будет снято с тех программ, по которым в текущем году еще не заключены контракты, и 329 млн рублей — с адресной инвестиционной программы, то есть из программы развития.

Речь идет о целом ряде объектов социальной сферы, в том числе тех, которые активно лоббировали депутаты Ярославской областной думы: это строительство газовых сетей на селе, бурение скважин и очистка колодцев, строительство сетей канализации и т.д. Также решено снять средства со строительства двух детских садов 55 млн рублей лишился детский сад в городе Данилове, 52 млн — садик в селе Михайловское Ярославского района. Бюджет откажется от покупки физкультурно-оздоровительного центра с бассейном в Ростове, проектирования детской поликлиники 2 больницы в Ярославле. Часть финансирования лишится стройка школы на ул. Тракторной в Рыбинске и достройки школы в Туношне Ярославского района. Власти уверяют, что не замораживают эти проекты, а снимают деньги, которые не удастся освоить в этом году.

«Речь идет о тех объектах, по которым мы уже сегодня прекрасно понимаем, что где-то идет расторжение контракта, где-то не готово ПСД, где-то идет сдвиг сроков. Они однозначно не будут брошены, они переносятся на 2017 год», сказал депутатам Илья Баланин.

Областное правительство готовит по каждому объекту (будь то детсад, стадион или газовые сети) дорожную карту, где будет указано на какой стадии строительства или реконструкции объект, и какие шаги надо предпринять, чтобы сдать его в эксплуатацию.

Однако депутаты опасаются, что в более сложный 2017 год денег на завершение строек может и не найтись. Вызвали вопросы и сокращения ряда других программ.

«Уменьшая программу поддержки промышленности на 72 миллиона рублей, мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Это не здорово. На сегодняшний момент промышленники, поверив в программу, участвовали в ней, программа была эффективна. Что касается программы поддержки предпринимательства, она позволяет ежегодно создавать 500−600 рабочих мест. Снижение ассигнований на программу — это неправильное отношение к предпринимателям», — сказал председатель комитета по экономической политике Александр Кучменко.