Нью-Дели, 20 сентября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Индия в августе поставила рекорд по импорту сырой нефти. Это произошло за счет того, что индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили закупки топлива для того, чтобы удовлетворить возрастающие энергопотребности внутреннего рынка. Об этом сегодня, 20 сентября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Petroleum Planning and Analysis Cell (РРАС).

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За август индийские НПЗ закупили 18,81 млн метрических тонн нефти, то есть на 9,1% больше, чем за тот же период 2015 года. Таким образом, в прошлом месяце Индия продемонстрировала самый высокий для себя показатель по импорту нефти с апреля 2009 года.

«В Индии спрос на топливо в бытовых целях растет с невероятным темпом», — заявил директор сингапурской «Глобальной Энергии» Тарун Тушар Бансал, добавив, что чтобы удовлетворить такой спрос, индийские НПЗ были вынуждены повысить закупки топлива, что в свою очередь, и привело к росту импорта нефти в целом.

Сегодня в Индии имеется 23 НПЗ, их суммарная производительность достигает 230 млн тонн в год. Согласно информации Министерства нефти страны, совокупное потребление в среднем составляет 183,5 млн тонн. Сейчас последний показатель повышается. Как отметил директор индийского нефтеперерабатывающего завода Санджив Сингх, сейчас страна наблюдает рост спроса на бензин, который является беспрецедентным, в связи с чем цены на топливо будут расти.

В итоге нефтеперерабатывающие заводы Индии, пытаясь опередить друг друга, тратят миллиарды долларов на то, чтобы повысить свои производственные мощности. Причем планы заводов, действительно, масштабны. К примеру, крупнейший нефтепереработчик в стране госкомпания Indian Oil Corp., намерена в течение следующих шести лет повысить свои мощности на два миллиона баррелей нефти в сутки.

Как отмечает агентство, Индия является страной с населением в 1,3 млрд человек. Она импортирует более 80% потребляемой нефти. Кроме того, эта южно-азиатская страна в последние годы показывает самый высокий рост экономики среди стран региона. В частности страна стала увеличивать свой сектор автомобильных грузоперевозок. Сегодня спрос на углеводороды в Индии велик. Однако к 2040 году это государство может стать страной с самым быстро растущим спросом на углеводороды, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).