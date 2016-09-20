Москва, 20 сентября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Решение Верховной рады Украины о непризнании выборов в Госдуму России ожидаемо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Призывы Рады о непризнании выборов в Госдуму были ожидаемы, но от этого не менее смешны и ничтожны», — отметил Слуцкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Ни на что они повлиять не могут и ничего общего с реальной картиной не имеют», — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий уверен, что такие заявления пишутся далеко не в Киеве. «Не устаю повторять, что сегодняшняя Украина — это территория внешнего управления, и подобные решения принимаются всегда с подсказки западных кураторов. Ну и, конечно, сегодняшние призывы Верховной рады, как и ее многие заявления последних двух лет, выходят за рамки всех международно-правовых норм», — заключил Слуцкий.

Украинский парламент не признал итоги выборов в Государственную думу России, которые состоялись в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Европейский союз опубликовал официальное заявление о непризнании результатов российких выборов на территории Крыма. «Евросоюз по-прежнему непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — отмечается в заявлении.