Орел, 20 сентября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Памятник Ивану Грозному в Орле могут установить не у театра «Свободное пространство», а на площадке у Богоявленского собора. Это предложение сегодня рассмотрели и одобрили члены комитета городского совета Орла по культуре 20 сентября.

Виктор Васнецов. Иван Грозный. 1897

Окончательное решение должен принять горсовет, голосование, скорее всего, пройдет в заочной форме — решение необходимо принять до 5 октября, когда в силу вступит федеральный закон, устанавливающий 100-метровую охранную зону у всех памятников культуры и архитектуры, сообщила «Комсомольская правда в Орле».

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану Грозному, или, как он официально называется, «Основанию города», был подарен Общественным международным фондом славянской письменности и культуры к юбилею Орла. Однако к празднику установить памятник не удалось, поскольку место, выбранное властями (площадка у театра «Свободное пространство»), вызвало серьезные нарекания у сотрудников театра и общественности.

Сначала власти не намеревались прислушиваться к мнению горожан, и еще в июле губернатор Вадим Потомский говорил о том, что памятник в любом случае будет установлен. Впрочем, уже через пару дней после этого заявления дату открытия памятника перенесли, до составления опроса общественного мнения. В августе в администрации области вновь заговорили о том, что памятник появится у театра — в качестве аргумента приводился опрос 400 горожан, большинство из которых не возражали. Однако и новую дату, в начале сентября, также отложили. Тогда появилась информация, что власти рассматривают вариант установки памятника у Богоявленского собора. Между тем — памятник 8 сентября был доставлен в город.

В пользу новой площадки говорит еще одно обстоятельство: на прошлой неделе Орловский суд запретил установку памятника на площади перед театром — в виде ограничительной меры по иску, поданному гражданином к мэрии.